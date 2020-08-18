تقرير يتحدث عن اتفاق حكومي مع شركة اجنبية “مُعاقبة” لاستثمار حقل جنوبي.. والمسؤولون يرفضون التعليق

2020/08/18 | 13:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، ان شركة “شيفرون” الأميركية تجري مباحثات مع الحكومة العراقية للاستثمار في أحد حقول النفط العملاقة جنوبي البلاد، بالرغم من كون الشركة”معاقبة” من قبل الحكومة العراقية بفعل استحواذها على حصص في اقليم كردستان، بحسب الصحيفة.وقالت الصحيفة إن “مناقشات شيفرون مع العراق تركز على تنفيذ أعمال الاستكشاف […]

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