الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية لتأمين قرى جنوب الموصل

2020/08/18 | 13:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت قوة من الحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية أمنية لتأمين قرى في جزيرة الحضر جنوب الموصل.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللواء 25 في الحشد الشعبي نفذ عملية تفتيش لقرى في جزيرة الحضر جنوب الموصل لتأمينها من فلول داعش”.وأضاف البيان، أن “العملية تهدف للحفاظ على المدن الآمنة من تسلل […]

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