2020/08/18 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، إبرام عقد مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين نفطيتين لصالح الأسطول الوطني.وقال وزير النفط احسان عبد الجبار وفقا لبيان من وزارة النفط تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، إن هذا العقد يأتي في اطار خطط الوزارة وأهتمامها بإعادة بناء الأسطول الوطني لناقلات النفط من جديد ، والتي تضررت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تبرم عقدا مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين نفطيتين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تبرم عقدا مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين نفطيتين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تبرم عقدا مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين نفطيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).