بغداد تعاني الخراب والدماربسبب هيئة استثمار بغداد !

2020/08/18 | 13:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي كل المسؤولية في الحكومة والدولة يطالبون بتغيير المسؤولين في هيئة استثمار بغداد ، مشاريع فاشلة وفاسدة جرفت الأخضر واليابس ولا مشاريع استثمارية حقيقية مبنية على اسسس علمية وفيها...أكمل القراءة ←

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