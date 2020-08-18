في دولة اللادولة ..فنون وجنون وأفكار “فنتازية “

2020/08/18 | 13:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد التونسي هناك أسواط تلسع ظهرك في نهاية كل عام وستجبر على المشاركة في تعبيد الشوارع وتكون لك حصة في الجسور لأنها من مبالغك، فهل فكرت يوماً في ان يكون...أكمل القراءة ←

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