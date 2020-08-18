إستعدوا أيها الناس .. إيران ستحرق العراق بشكل نهائي ولا منقذ له !

2020/08/18 | 13:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خضير طاهر هذا ليس تحذيرا متشائما ، بل كشف لواقع مأساوي قادم ، فالنظم الإجرامية تحركها ديناميكية قهرية لاتستطيع التخلص منها بعد ان يتلبسها الإجرام والمؤامرات وسفك الدماء ، والأخبار...أكمل القراءة ←

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