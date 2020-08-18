2020/08/18 | 13:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت محكمة تدعمها الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في لاهاي جلسة النطق بالحكم في قضية اتهام 4 من أعضاء في حزب الله اللبناني بتدبير تفجير 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، و21 آخرين.وقال رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، بعد بداية الجلسة، إن اغتيال الحريري عملية “إرهابية” نُفذت لأهداف سياسية، مضيفاً “المتهمون ينتمون …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة لاهاي تسمي قتلة الحريري وكالة تقدم الاخبارية.

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