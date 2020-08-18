2020/08/18 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أوضحت هيئة النزاهة، الثلاثاء، بخصوص من يتمتع بالحصانة وصلاحية رفعها.وقال رئيس الهيئة بالنيابة، مظهر تركي عبد، حول المسؤول الذي يتمتع بالحصانة كأعضاء مجلس النوَّاب، إنه في حالة صدور أمر استقدامٍ بحقهم، تتم مخاطبة الدائرة القانونيَّـة في مجلس النواب من قبل هيئة النزاهة وإعلامهم بقرار الاستقدام؛ لغرض تبليغهم بالحضور، أما إذا لم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة توضح بخصوص صدور أوامر الاستقدام بحق من يتمتع بالحصانة وصلاحية رفعها المركز الخبري الوطني.

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