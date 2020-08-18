مالية الإقليم توضح أسباب العجز عن دفع رواتب الموظفين لشهر آذار كاملة

2020/08/18 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، توضيحا بشأن قرار الحكومة القاضي باستقطاع نسبةٍ من رواتب موظفي الإقليم.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن مجموع المبالغ المتوفرة لدفع الرواتب المتأخرة لشهر آذار، تبلغُ سبعَمئةٍ وثلاثينَ مليارَ دينار، وهي عبارةٌ عن المبلغ المفترضِ تسلُمَهُ من الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الواردات المحلية المختلفة، ومبالغ التمويل من التحالف الدولي، في وقت يصل مجمل المبلغ المطلوب لدفع الرواتب كاملة ولشهر واحد، إلى ثمانِمئةٍ وخمسةٍ وتسعينَ مليارَ دينار.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت يوم أمس، أنها ستدفع رواتب موظفي الإقليم لشهر آذار، بالآلية ذاتها التي كانت متبعةً في شهر شباط الماضي، والمتضمنةِ استقطاعًا تبلغ نسبته واحدا وعشرين بالمئة من الراتب.

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