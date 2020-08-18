الحلفي يطالب بإنهاء ملف أكثر من 100 ألف مركبة غير مسجلة

2020/08/18 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعد الحلفي، بإنهاء ملف المركبات غير الأصولية في البلاد.

وأكد الحلفي في تصريح، أن لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافت مدير مديرية المرور العامة اللواء زهير الخفاجي، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل المديرية، ومن بينها التشديد على ضرورة إنهاء ملف المركبات غير المسجلة، والتي تصل أعدادها إلى أكثر من مئة ألف مركبة، كانت قد دخلت إلى البلاد بصورة غير قانونية، لما تمثله من خطر على الأمن العام، وإمكانية استغلالها من قبل العصابات الإجرامية.

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