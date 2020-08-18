بيرلو لرونالدو: انت مهم وغير قابل للبيع

2020/08/18 | 13:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..تواصل مدرب فريق يوفنتوس الجديد، أندريا بيرلو، هاتفيًا مع النجم كريستيانو رونالدو لبحث مستقبله في النادي الإيطالي، حسب ما أفادت تقارير صحفية إيطالية.وبحسب صحيفة “جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن “بيرلو تواصل بشكل هاتفي مع رونالدو لمناقشة مستقبله في يوفنتوس”.وأفادت أن “بيرلو أكد لـ رونالدو مدى أهميته في تورينو، موضحًا له أنه […]

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