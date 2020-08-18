إنتاج جهاز الكشف السريع عن فيروس Covid 19 في إيران

2020/08/18 | 13:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نجح باحثون بجامعة طهران في إنتاج جهاز للكشف السريع عن فيروس Covid 19 باستخدام عينة من بلغم المصاب .وأنتج جهاز الكشف السريع عن فيروس كورونا من قبل قسم النانو بيو الإلكتروني بكلية الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات بجامعة طهران ، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الاحد ، ونشرت النتائج في بحث دولي مرموق كما […]

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