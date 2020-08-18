مجلة المراسل - قطاع الفن والثقافة لم يسلم من جائحة كورونا

2020/08/18 | 13:46 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة من "مجلة المراسل" تأثير جائحة الكورونا على الفن والفنانين. وفي هذا العدد: الجزائر .. الحجر المنزلي لم يمنع الرسامين من الإبداع، العراق .. المعارض الافتراضية بديل عن المعارض الحقيقية، مصر .. جائحة كورونا تفرض حجرا على خيال كتاب السيناريو، غزة .. الحجر يفتح آفاقاً جديدة أمام فن الرسوم المتحركة.

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