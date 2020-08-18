الذهب “يقفز” مجدداً.. وارتفاع في الفضة والبلاتين

2020/08/18 | 13:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 آب ارتفاعاً في ظل تراجع الدولار.وارتفع المعدن الأصفر 1% متجاوزاً حاجز الألفي دولار في ظل تراجع العملة الأميركية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.وارتفع السعر الفوري للذهب 0.7% بحلول العاشرة صباحاً بتوقيت بغداد إلى 1999.26 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق […]

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