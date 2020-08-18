بالرغم من تضارب المعلومات.. أدلة جديدة “مبشرة” ومطمأنة بشأن الإصابة بكورونا

2020/08/18 | 13:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف بحث طبي صدر حديثا، أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط، يتمتعون بمناعة طويلة الأمد، بعد التماثل للشفاء بشكل تام.وكشف الباحثون أن الأجسام المضادة الموجودة في جسم الشخص المتعافي تستطيع التعرف على الفيروس بعد أشهر من التماثل للشفاء، فيما مايزال الحديث عن استمرار المناعة […]

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