بالصور.. متظاهرون يقطعون طريقاً جنوب الناصرية احتجاجاً على تردي الخدمات

2020/08/18 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الثلاثاء (18 آب 2020)، بإقدام متظاهرين في المحافظة على إغلاق طريق سريع جنوب الناصرية احتجاجا على تردي الواقع الخدمي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين من سكنة الاسكان الصناعي جنوب الناصرية، قطعوا الطريق السريع في صوب الشامية القريب من الجسر الكونكريتي، احتجاجا على تردي الواقع الخدمي للحي".

وشهدت مناطق محافظة ذي قار بالفترة الأخيرة، تظاهرات واحتجاجات على تردي الخدمات في المحافظة، فضلا عن قلة تزويدها بالكهرباء، فيما قرر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تخصيص 50 مليار دينار للمحافظة، للنهوض بواقعها الخدمي

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بغداد اليوم-ديالى

كشف إبراهيم صباح مطر الصيدلاني في محافظة أربيل بإقليم كردستان، الثلاثاء (18 آب 2020)، عملية الاختطاف التي تعرض لها أمس الاثنين، فيما أدانت نقابة الصيادلة في محافظة ديالى عملية الاختطاف.

وذكرت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليو

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء (18 آب 2020)، مباشرته بتوزيع رواتب وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف لشهر اب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الم

بغداد اليوم-كركوك

أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء (18 آب 2020)، تمكنها من إعادة ثلاثة عقارات في محافظة كركوك إلى ملكيَّة الدولة، مبينة أن قيمة العقارات التقديرية تبلغ أكثر من (46,000,000,000) مليار دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة

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