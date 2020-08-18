أقصى ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا.. تعرف على مساعد كومان في تدريب برشلونة

2020/08/18 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن مساعد المدرب الهولندي رونالد كومان في تدريب برشلونة في الموسم المقبل.

وأتم برشلونة الاتفاق مع كومان لتدريب الفريق، خلفا للمقال كيكي سيتين على خلفية الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

وسيكون مساعد كومان في تدريب برشلونة هو ألفريد شرودر، القادم من تدريب هوفنهايم الألماني، بعدما عمل فترة كمساعد لمدرب لايبزيج الحالي يوليان ناجلسمان في نفس الفريق.

وكان الهولندي شرودر هو مساعد إيريك تين هاج في تدريب أياكس، عندما أقصى ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، في الطريق لبلوغ نصف نهائي البطولة الأوروبية في موسم 2018-2019.

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