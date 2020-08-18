الكاظمي يتوجّه الى اميركا على رأس وفد حكومي

2020/08/18 | 13:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رس...

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