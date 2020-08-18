2020/08/18 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة صيادلة ديالى تطالب الجهات الامنية بفتح تحقيق حول اختطاف صيدلاني من اهالي المحافظة من قبل قوة مسلحة في اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 13:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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