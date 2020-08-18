الدولار قرب أقل مستوى في عامين

2020/08/18 | 13:51 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزل الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية لجلسة التداول الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء، مقتربا من أقل مستوى له في عامين تحت ضغط عائدات السندات المنخفضة وبيانات اقتصادية قاتمة في الولايات المتحدة.

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