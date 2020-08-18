2020/08/18 | 13:51 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، أن أكثر من خمسة مليار دينار عراقي أجمالي الإيرادات اليومية المتحققة للمراكز الجمركية ليوم أمس الاثنين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليوم أمس فقط.. 5 مليار دينار إجمالي الإيرادات اليومية المتحققة بالمراكز الجمركية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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