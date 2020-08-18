2020/08/18 | 13:51 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر /موازين نيوز/، الثلاثاء، قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن بالأسوق المحلية العراقية.

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