مادية تاريخية . تعديل و تنقيح - عبد الحسين سلمان

2020/08/18 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان مادية تاريخية.



تعديل و تنقيح تأليف : موريس مواسونييه Maurice Moissonnier ( 1927-2009 : مؤرخ فرنسي , متخصص بتاريخ الحركات العمالية ).ترجمة : الأمين اليوسفيDictionnaire Critique du Marxime Paris, Presses universitaires de France, 1982"معجم الماركسية النقدي"ترجمة دار الفارابي , بيروت 2003ليس هناك أصعب من أن يكون الإنسان مؤرخاُ , والأصعب منه أن يكون مؤر ......





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