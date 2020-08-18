أصل الدين ح1 - عباس علي العلي

2020/08/18 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي قد أكون مثل الذي يدعو الناس لإطلاق النار عليه دون أن يرف له جفن حين أخوض في هذا المبحث الدقيق والحساس، خاصة وأن خطورة الكلام فيه لا تتعدى المؤمن والمتدين بأي دين، لأنه يحطم قناعات ويستفز عقول كانت وما زالت تؤمن بمصدرية الدين أنه من وحي الله ومن عندياته بأي شكل أرتضوه، ولكن لنتمهل قبل أن نحكم ونقرأ بوعي دون أن نطلق الأحكام لمتسرعة، خاصة وأننا نعرف أهمية وجلالة الفكرة عند الناس، ونحن نتكلم عن الأديا ......





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