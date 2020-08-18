بيلوسي: الجمهوريون يهدفون إلى ترهيب الأمريكيين ومنعهم من التصويت

2020/08/18 | 13:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن هدف الجمهوريين الذين يعارضون التصويت عبر البريد في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو ترهيب الناس ومنعهم من التصويت.وقالت بيلوسي في مقابلة مع قناة (إم إس إن بي سي) التلفزيونية نقل موقع (ذا هيل) مقتطفات منها، إن العديد من أعضاء الحزب الجمهوري يروجون لنظرية لا أساس لها […]

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