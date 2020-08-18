وزير الصحة يوجه بتوفير العلاج لمصابي كورونا في مخيمات نازحي الرمادي

2020/08/18 | 14:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الثلاثاء، بتأمين العلاج وايصاله لمرضى فيروس كورونا في مخيمات النازحين بمحافظة الانبار.وقالت وزارة الصحة في بيان إنه “تنفيذا لتوجيه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي بتامين العلاج وايصاله لمرضى فيروس كورونا في مخيمات النازحين بمحافظة الانبار وباشراف مدير عام دائرة صحة الانبار الدكتور خضير خلف شلال نفذ فريق طبي …

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