مسؤول انباري: ناحية البغدادي تسجل اعلى نسبة شفاء من كورونا

2020/08/18 | 14:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي ، الثلاثاء، عن تسجيل نسبة شفاء بلغت 95% من المصابين بفيروس كورونا في حصيلة هي الاولى من نوعها في الانبار .وقال العبيدي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، سجلت نسبة شفاء بفيروس كورونا بلغت 95% في حصيلة […]

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