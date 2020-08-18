نائب بصادقون: حكومة المركز تجامل كردستان في كل الملفات.. يجب اقالتها

2020/08/18 | 14:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الامير التعيبان، الثلاثاء، ان حكومة الكاظمي ضعيفة وعاجزة عن دفع رواتب الموظفين ومن اين جاءت بهذه الأموال للإقليم.

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