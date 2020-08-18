نائب: استمرار دعم الكاظمي من عدمه متوقف على نتائج زيارته لواشنطن

2020/08/18 | 14:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الثلاثاء , ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشنطن ستكون مفترق طرق خاصة في ملف بحث الانسحاب الأمريكي, مؤكدا ان استمرار دعم حكومته من عدمه سيتوقف على ما ستفضي لها الزيارة من نتائج لصالح البلاد .وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة […]

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