2020/08/18 | 14:17 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جولة حوار مرتقبة بين بغداد وواشنطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 14:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جولة حوار مرتقبة بين بغداد وواشنطن) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جولة حوار مرتقبة بين بغداد وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).