عضو بالقانونية النيابية: تقليص عدد أعضاء البرلمان سيخفف الأعباء المالية ويحد من الفوضى

2020/08/18 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان، سليم همزة، الثلاثاء (18 آب 2020)، أن تقليص عدد أعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية المقبلة سيخفف من الأعباء المالية، ويحد من ’’الفوضى’’.

وقال همزة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تقليص عدد أعضاء البرلمان سيخفف من الثقل المالي على الحكومة الاتحادية، ويحد من الفوضى في عمل مجلس النواب".

وأضاف، أن "تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب يتعلق بالدستور، لأنه ينص على كل 100 ألف شخص يمثلهم نائب واحد، والتقليص يحتاج الى تعديل دستوري".

وأوضح النائب عن كردستان، أن "عدد أعضاء مجلس النواب في الدورة الحالية 329، وهذا العدد يعد كبيراً جداً مقارنة مع برلمانات الدول الاخرى"، مشيرا الى ان "تقليل العدد الى 200 او 150 نائباً سيكون ايجابياً".

وأشار همزة إلى أن "ايجابيات مقترح تقليل اعضاء مجلس النواب سيخفف من الثقل المالي على الحكومة، ومن حيث الادارة فأن كثرة الاراء في البرلمان تؤدي الى الفوضى".

ولفت عضو القانونية النيابية، أنه "في حال الموافقة على تقليص عدد أعضاء البرلمان ستعمد الكيانات السياسية إلى اختيار المهنيين لإرسالهم الى مجلس النواب وسيكون عمل المجلس مهنياً وجاداً".

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بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء 18 اب 2020، أن مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة ومفاصلها تحتاج إلى حكومة قوية قادرة على مواجهة الفاسدين، والجهات التي تختبئ خلفها.





وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- أربيل

قال القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية، شوان رابر، اليوم الثلاثاء (18 آب 2020)، إن استمرار الاستقطاعات في رواتب الموظفين في إقليم كردستان مخالفة كبيرة، مبيناً أن الإقليم يمتلك أموالاً من النفط والمنافذ.

وذكر رابر في حدي

بغداد اليوم- خاص

حدد النائب عن تحالف الفتح، ثامر ذيبان، الثلاثاء (18 آب 2020)، شرطاً للموافقة على الاتفاقيات التي سيبرمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته واشنطن، مشيراً إلى أن أي اتفاق يعقد يجب أن يكون بعلم وموافقة مجلس النواب العراقي.

و

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