بالصور.. وزير الزراعة يلتقي المتظاهرين أمام مبنى الوزارة ويتعهد برفع طلباتهم لمجلس الوزراء

2020/08/18 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وعد وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين برفع أسمائهم إلى الحكومة بغية النظر بموضوع تعيينهم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، التقى بمجموعة من متظاهري خريجي كليات الهندسة الزراعية والأطباء البيطريين من المحافظات كافة".

وأضافت أن "الوزير وعدهم بأن يقدم أسمائهم إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بغية النظر بموضوع تعيينهم".

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بغداد اليوم-ذي قار

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين من سكنة الاسكان ال

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بغداد اليوم-بغداد

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وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الم

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