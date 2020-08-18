نائبة: رئاسة البرلمان عازمة لدعوة النواب إلى جلسة نهاية الأسبوع المقبل

2020/08/18 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الثلاثاء , ان رئاسة المجلس بصدد دعوة أعضاء المجلس لجلسة اعتيادية نهاية الأسبوع المقبل , مشيرة ان جدول الاجتماع سيتضمن مناقشة عامة بشان قانون الانتخابات وادراج بعض مشاريع القوانيين .وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” رئاسة مجلس […]

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