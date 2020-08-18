رسمياً.. تأجيل مباراة الافتتاح بالدوري الفرنسي بسبب فيروس كورونا

2020/08/18 | 14:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت رابطة اندية الدوري الفرنسي، تأجيل مباراة افتتاح الموسم الجديد من “الليج آ” بسبب فيروس كورونا.وذكرت الرابطة في بيان انه ” كان من المفترض أن ينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري الفرنسي 2020/2021، بمباراة بين أولمبيك مارسيليا وسانت إيتيان يوم الجمعة المقبل ولكن تم تأجيل هذه المباراة رسميًا من قبل رابطة الدوري الفرنسي […]

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