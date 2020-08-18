كويكب يتجه نحو الارض على مسافة أقرب من القمر

2020/08/18 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أنظمة التتبع التابعة لوكالة ناسا أن كويكبا بحجم أكبر من حافلة ذات طابقين، سيقترب من الأرض على مسافة أقرب من بعد القمر عنا.

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