اصل الدين ح 2 - عباس علي العلي

2020/08/18 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي هذا التقرير ليس تقريرا تفضيليا للدين الإسلامي على بقية الديانات الإبراهمية، بل نعتقد بأن ما وصل لنا من خلاصات الأديان تثبت حقيقتين وهما:1. إن أصل الأديان الإبراهيمية كمبادئ وأفكار وأساسيات إيمانية كلها تتفرع من شريعة موسى وما دون في الألواح من حنفية إبراهيم وما تناقله الأنبياء بعد إبراهيم أبيهم، وهو نقل عن الأنبياء الذين سبقوه وخاصة في الفترة المحصورة بينه وبين نوح، أي أن شريعة موسى هي خلاصة ل ......





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