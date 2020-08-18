خطط البيجيدي لإنهاك الدولة وتفقير الشعب. - سعيد الكحل

2020/08/18 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل الولاية الأولى لحكومة البيجيدي كانت كافية لتثبت للمغاربة أن هذا الحزب عديم الخبرة والكفاءة والدراية بإدارة شؤون الدولة العصرية .



يمكن لأي حزب كان أن يتدارك نقصه بالانفتاح على الكفاءات الوطنية والاستفادة من تجارب الدول والشعوب في خلق فرص التنمية وتنويع موارد الدولة عبر دعم وجلب الاستثمارات ؛ لكن البيجيدي لن يفعلها حتى وإن ظل على رأس الحكومة لولاية ثالثة لا قدر الله.



والسبب في ذلك ذاتي يعود إلى منظو ......





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