بالأرقام: مقارنة إيرادات ماقبل “صولة المنافذ” وما بعدها.. هل ارتفعت بفعل “السيطرة العسكرية” أم لأسباب أخرى؟

2020/08/18 | 14:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بين الحين والآخر، تحتفل هيئة الكمارك والمنافذ الحدودية خلال الأيام الأخيرة بتحقيق إيرادات “هائلة” ترتفع يومًا بعد يوم، فيما تأتي هذه النسب المتزايدة في سياق الحديث عن “صولة المنافذ” التي اعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والسيطرة على المنافذ من خلال قوات عسكرية.إلا أن هذا الارتفاع في نسب الإيرادات من الممكن […]

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