الخارجية النيابية تكشف عن حقيقة وجود وثيقة سرية تتيح بقاء القوات الامريكية

2020/08/18 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب عامر الفايز، الثلاثاء، عن حقيقة وجود وثيقة سرية تتبح بقاء القوات الامريكية في العراق سنوات طويلة.وقال الفايز في حديث لـ/ المعلومة/،انه” لم تصلنا اي معلومة او تاكيد رسمي بوجود وثيقة سرية لدى وزارة الخارجية تبيح وجود القوات الامريكية في العراق سنوات طويلة”، لافتا الى ان […]

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