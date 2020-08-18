الحشد الشعبي يكشف عن تفكيك اخطر شبكة لـ”السطو المسلح” في ديالى

2020/08/18 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف الناطق الاعلامي باسم محور ديالى للحشد الشعبي في ديالى صادق الحسيني، الثلاثاء، عن تفكيك اخطر شبكة للسطو المسلح في المحافظة.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/،ان” تنسيق امني رائع بين استخبارات الحشد الشعبي واستخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى اثمر عن تفكيك واعتقال افراد اخطر شبكة للسطو المسلح في المحافظة”.واضاف الحسيني،ان” التنسيق ما […]

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