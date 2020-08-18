التربية تُحدد ضوابط التقديم لمدارس الموهوبين للعام الدراسي المقبل

2020/08/18 | 15:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، ضوابط الترشيح لدخول الاختبارات التشخيصية للقبول في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2020 – 2021 للصف الرابع الابتدائي والصف الاول المتوسط .ونقلت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الضوابط التقديم على مرحلة الرابع الابتدائي تنص على حصول التلميذ على درجات لا تقل عن 10/10 لكل من مواد العلوم والرياضيات […]

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