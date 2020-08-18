بعد ساعات على سفره الى واشنطن.. سائرون تذكر الكاظمي بأهم مطلب شعبي في زيارته

2020/08/18 | 15:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..شدد النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الثلاثاء، على ضرورة تمسك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بملف انهاء التواجد الأجنبي في العراق خلال زيارته الجارية في واشنطن.وقال العكيلي لـ /المعلومة/ إن الاولويات في لقاء رئيس الحكومة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي اخراج القوات الاجنبية المشتركة من العراق”، محذرا من أن “تسويفها وبقاءها […]

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