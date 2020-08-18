اكتشاف أجسام مضادة لكورونا في 51% من سكان إحدى المدن

2020/08/18 | 15:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف تقرير لصحيفة timesnownews عن نتائج دراسة استطلاعية في مدينة بيون الهندية والتي أكدت العثور على مجموعه 51.5 % من الأشخاص الذين تم جمع العينات منهم لديهم أجسام مضادة ضد فيروس كورونا وذلك في الدراسة التي استمرت من الفترة 20 يوليو إلى 5 أغسطس.ووفقا للتقرير فإن الاستطلاع أجراه عدد من المنظمات […]

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