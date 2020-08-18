مشروع قانون مناهضة العنف الأسري بين الرفض والقبول - صبحي مبارك مال الله

2020/08/18 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صبحي_مبارك_مال_الله أعلن الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أحمد ملا طلال ، في مؤتمره الصحفي المنعقد بتأريخ 05-08- 2020، مصادقة المجلس على مشروع قانون العنف الأسري بتأريخ 04-08-2020 وإرساله إلى مجلس النواب لتشريعه والمصادقة عليه.



طوال السنوات الماضية لم يتمكن العراق من إقرار قانون العنف الأسري لحماية المرأة والطفل على الرغم من تصاعد العنف الأسري بوتيرة عالية حيث شهدت البلاد حوادث أدت إلى مقتل النساء من جر ......





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