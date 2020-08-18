هرطقات سورية - نادية خلوف

2020/08/18 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف من قرية مفكر الغربي إلى الهبيط لم نسمع بالهبيط ، ولا مفكر الغربي قبل الثورة السّورية حيث انقسم النظام إلى ثلاثة فرق ، فرقة حزب الله، فرقة داعش، فرقة الأسد بقيادة إيران من أجل تحرير فلسطين، فمرت داعش من قريتي المفكر ، ومر النظام من الهبيط ، و الجميع يمارس رغبة القتل .تعاقبت داعش و النظام على سرقة الموتورات في المفكر، و أشعلت إيران السماء بالأضواء احتفالاً بقدوم المهدي المنظر، كانت الأضواء تبهر ......





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