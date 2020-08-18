موانئ أم قصر تحقق 4 مليار دينار خلال 24 ساعة الماضية

2020/08/18 | 15:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن مبالغ الإيرادات المتحققة لخزينة الدولة في منافذ موانئ أم قصر في محافظة البصرة خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/ إنها “بلغت (4,193,497,000) مليار دينار عراقي والمتحققة ليوم 17 آب من الشهر الجاري.وهو ماتم استحصاله من الرسوم المفروضة على حركة التبادل التجاري وفق […]

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