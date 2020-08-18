المنافذ الحدودية تكشف عن الإيرادات الضريبية والكمركية في موانئ أم قصر بيوم واحد

2020/08/18 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ان منافذ موانئ أم قصر حققت إيرادات ضريبية وكمركية تجاوزت ( 4) مليار دينار عراقي في يوم واحد.وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مبالغ الإيرادات المتحققة لخزينة الدولة في منافذ موانئ أم قصر في محافظة البصرة بلغت (4,193,497,000) مليار دينار عراقي والمتحققة ليوم 17 آب …

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