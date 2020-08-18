2020/08/18 | 15:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- طالب النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، اقليم كردستان بتسليم عائدات النفط على خلفية صرف بغداد 320 مليار دينار للاقليم.وقال الكعبي بحسب بيان لمكتبه، : “ندعوا مجلس الوزراء بتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية تجاه الشعب وفق مبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة للدولة”، فيما طالب “حكومة اقليم كردستان لإنهاء ملف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يطالب كردستان بتسليم عائداتها للحكومة الاتحادية المركز الخبري الوطني.

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