عقوبات أميركية جديدة مصممة لسحق “هواوي”

2020/08/18 | 15:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر مسؤولون تنفيذيون وخبراء من أن القيود الأميركية المتزايدة على هواوي، من المرجح أن تمنع وصول شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية إلى الرقاقات الجاهزة وتعطيل سلسلة التوريد العالمية للتكنولوجيا مرة أخرى.ووسعت إدارة ترمب، أمس الاثنين، القيود التي فرضتها على شركة هواوي ومنعت الموردين من بيع الرقاقات المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأميركية للشركة دون […]

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