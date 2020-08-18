2020/08/18 | 15:44 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. تعلم كيف تحمي نفسك من عدوى الفايروس) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تنشر (سومر نيوز) مقطع فيديو يتضمن الطرق الارشادية لكيفية الحماية من انتشار عدوى فايروس كورونا.
كما يتضمن الفيديو الطر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. تعلم كيف تحمي نفسك من عدوى الفايروس) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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