بالفيديو.. تعلم كيف تحمي نفسك من عدوى الفايروس

2020/08/18 | 15:44 - المصدر: سومر نيوز

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تنشر (سومر نيوز) مقطع فيديو يتضمن الطرق الارشادية لكيفية الحماية من انتشار عدوى فايروس كورونا.

كما يتضمن الفيديو الطر...

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